ಬದಲಾದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮವಾಯಿತು ಕಠಿಣ, ದುರ್ಬಳಕೆ ದಾರಿಯಿತು ಸುಗಮ!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರೋಪ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ

Story first published: Monday, January 23, 2017, 11:27 [IST]

English summary

As the situation settle on demonetization and the taxman hunts for unexplained money, there is a lurking concern among practitioners and senior levels of the tax office as to how harshly the new law would be used.