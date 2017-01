ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಅಮೇಜಾನ್!

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರಿದ್ದಾಯಿತು, ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲೊರೆಸುವ ಮ್ಯಾಟ್​ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಗುಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 9:04 [IST]

English summary

E-commerce company Amazon's India website is selling skateboards bearing the image of Lord Ganesha.