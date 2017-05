ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಬಳಕೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಅನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

. @amazon @amazonca @AmazonHelp is selling distorted Map of India.Its unacceptable. Remove this from ur website & stop selling immediately pic.twitter.com/zpFm3xlTXC

English summary

Amazon in trouble again for selling Indian map without disputed territories. Amazon Canada has been slammed by spokesperson of BJP, Tajinder Pal S Bagga