ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ

ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿರುವ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ. ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಲ್ಟಲ್ ಹಾಗೂ ಚಂದನ್ ವಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಯಣ.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 7:41 [IST]

English summary

The registration for the annual Amarnath yatra through both Baltal and Chandanwari routes will commence on March 1, an official spokesman said on Saturday.