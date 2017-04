ಅಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ಯಾನ 'ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ' ಏನು, ಎತ್ತ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಅಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ, ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನಿತರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Thursday, April 27, 2017, 18:58 [IST]

Prime Minister Narendra Modi on Thursday flagged off the maiden flight between Shimla and New Delhi under government’s UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) scheme, an endeavour to make regional connectivity easy.The following are the key features of the scheme.