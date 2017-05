ಉತ್ತರಪದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ರುಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್, 3 ರುಪಾಯಿಗೆ ತಿಂಡಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸರಕಾರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ 3 ರುಪಾಯಿಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ 5 ರುಪಾಯಿಗೆ ಕೋಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದು

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 17:10 [IST]

Yogi Adityanath's Uttar Pradesh government has said it will soon open "Annapurna Bhojanalayas" across the state to provide full meals at Rs. 5 for the poor.