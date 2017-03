ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್ ಆಗುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

English summary

The Reserve Bank of India has now said that all payments systems will remain closed on April 1. This statement comes a few days after the RBI had said that banks would remain open on April 1. The annual closing day for accounts in April 1.