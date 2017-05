ಸಂಭಾವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು

ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹೆಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 10:11 [IST]

English summary

Draupadi Murmu is all set to be the next President of India. Sources say that the name has almost been finalised and she will be Narendra Modi's pick to succeed Pranab Mukherjee as the next President of India.