ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು?

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚೆನಾನಿ ಮತ್ತು ನಾಶ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ 3,720 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 14:32 [IST]

English summary

India's longest road tunnel built on Jammu-Srinagar Highway. The work on the 9.2 km-long twin-tube Chenani and Nashri tunnel, which is part of a 286-km-long four-lane project on the highway, started on May 23, 2011 in lower Himalayan mountain range, and cost Rs 3,720 crore, officials said.