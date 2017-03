ಮೃತ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರು. ದಾನ ನೀಡಿದ ಅಕ್ಷಯ್

ಇದೇ ತಿಂಗಳ 11ರಂದು ಚತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 9 ಯೋಧರು ಅಸುನೀಗಿ, 7 ಯೋಧರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

Bollywood superstar Akshay Kumar continues to do his bit for the jawans. The actor has donated Rs 1.08 crore to the families of twelve slain jawans of the Central Reserve Police Force (CRPF).