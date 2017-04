ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಗೌರವಿಸದವನು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ?: ಮುಲಾಯಂ

ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಗೌರವಿಸದ ಮಗ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A man who does not respect his own son, will never respect anyone, says Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav. He was adressing party supporters in mainmuri.