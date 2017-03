ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಕರಣ: ಸಂಸದ ರವೀಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಲೈನ್ ಗಳ ನಿಷೇಧ

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

An association of airlines has decided that Ravindra Gaikwad, a Shiv Sena MP who assaulted a staff member of Air India, will not be allowed on flights "with immediate effect," a statement said.