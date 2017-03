ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಗನಸಖಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಗನಸಖಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A 24-year-old air hostess allegedly committed suicide at her flat in Karipur, about 27 km from here, police said.