ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ವಾಯುಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸತ್ತವನ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Punjab police arrested an air force official and his wife for murdering the colleague. The accused Sulesh Kumar confessed before police saying that he murdered Vipin Shukla for having illicit relationship with his wife, says a report. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ವಾಯುಸೇನಾಧಿಕಾರಿ.