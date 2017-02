ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾರ್ ಗುಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾ

ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಲು ಒಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ ಮನ್ನಾರ್ ಗುಡಿ ಮಾಫಿಯಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯಾ?

English summary

AIADMK supremo Sasikala Natarajan all set to become CM of Tamilandu. Is Mannargudi Mafia – believed to be the extended family of VK Sasikala, literally run Tamil Nadu when Sasikala in power?