ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಂಗಣ್ಣು

ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿವಾದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 12:12 [IST]

English summary

After telling Shiv Sena Member of Parliament Ravindra Gaikwad that he is no longer welcome on Indian flights, Air India is set to warn popular TV comedian, Kapil Sharma.