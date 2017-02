ಗೆಳೆಯನ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಏಳು ಸಾವು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ನೀಡಿದ ರಾತ್ರಿಯೂಟದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ನಾಗರಿಕರು ಅಸ್ವಸ್ಥ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Four more persons died after they consumed "adulterated liquor" at the dinner party of a candidate, who contested the local body election in district's Pangarmal village, police said.