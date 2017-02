ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ 420 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೊಕ್?

ತಮ್ಮ ವಾಹನದ 420 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ದೂರ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಆರ್ ಟಿಒ ಚಿಂತನೆ

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 19:36 [IST]

English summary

Ahmadabad Regional Transport Officers are considering to discard the 420 number from registration process as they receive some complaints from owners of vehicles bearing this number, that pelple poke jokes against them when they travel on roads.