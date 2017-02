ಪಂಜಾಬ್: ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನಾದಿನ ಮನೆಮನೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು!

ಮತದಾನದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 4) ಮುನ್ನಾದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ, ಗುರುದಾಸ್ ಪುರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮನೆಮನೆಗೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

While inducing voters with household appliances, alcohol or cash is widespread in elections, electoral officials say candidates in Punjab try to woo addicts with free drugs.