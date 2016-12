ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ವಿುತ ಅಗ್ನಿ 5 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ವಿುತ ಖಡಾಂತರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ದೂರಗಾಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ‘ಅಗ್ನಿ-5’ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 17:00 [IST]

English summary

India on Monday successfully test-fired its indigenously developed intercontinental surface-to-surface nuclear capable ballistic missile Agni-V from the Abdul Kalam Island off the Odisha