ಸ್ಕೂಪ್ ವೂಪ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ವಸಂತ್ ಕುಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 354 ಎ, 509 ಹಾಗೂ 506 ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

A former employee has accused co-founder of ScoopWhoop, Suparn Pandey of sexual harassment and assault. According to a FIR, the former employee has also accused other co-founders Sattvik Mishra and Sriparna Tikekar, of abetting the harassment and attempting to brush the incident aside.