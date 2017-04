ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೀಡಿದ್ದ ಆಜಾನ್ ಬಗೆಗಿನ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ

2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಯದ ಜೈ ಗಂಗಾಜಲ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೋಪಾಲ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಗ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಅದು.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 17:42 [IST]

English summary

An old video of Priyanka Chopra praising azaan is being widely shared on the internet after singer Sonu Nigam’s made controversial statements on the Islamic call to prayer on Monday.