ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಉಮಾ ಭಾರತಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ?

ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಆಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿಯವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 22:24 [IST]

English summary

Union Minister Uma Bharti has cancelled the visit to Ayodhya in Uttar Pradesh that she had announced a few hours ago after meeting with BJP National President Amit Shah.