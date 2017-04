ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀನ್ಸ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್!

ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಷ್ಟೇ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 17:42 [IST]

English summary

Teachers of 158 government colleges and 331 government-aided colleges in Uttar Pradesh have been instructed to dress up “modestly” and give up jeans and t-shirts.