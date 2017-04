ಚುನಾವಣೆ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಜಮೀನು ಕಡೆ ಹೊರಳಿದ ರೈತರು!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡಿದವರು ಇದೀಗ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Gundlupete peolple have come out of the hangover of by-election and now are turned their face towards farms. Meanwhile, they have been blessed by the God of rain on which has brought smile on their faces too.