ಶಶಿಕಲಾ ಸಂಬಂಧಿ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 7:03 [IST]

English summary

Dramatic developments unfolded on Tuesday midnight, as after four days of marathon grilling, the Delhi Police finally arrested ousted AIADMK leader T.T.V. Dinakaran in the case involving the bribing of an Election Commission official to get the party’s ‘two leaves’ symbol.