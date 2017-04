ಅಸಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರಸೇವಕರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು ಅಡ್ವಾಣಿಯಲ್ಲ, ನಾನು

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರಸೇವಕರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು ನಾವೇ ಹೊರತು, ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 10:28 [IST]

Advani or the senior BJP leaders had nothing to do with the demolition of Babri Masjid. It was me along with late Ashok Singhal, then VHP chief, and Mahant Avaidyanath of Gorakhnath Temple exhorted activists to ensure that the structure was pulled down, Former BJP MP Ram Vilas Vedanti.