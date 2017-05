ನಕ್ಸಲ್ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೂಢಚರ್ಯೆ

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಏನೇ ದಾಳಿ, ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯುವ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದರೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

English summary

After the horrific naxal attack in Sukma, the security mechanism has been stepped up. A high-level meeting chaired by Union Home Minister, Rajnath Singh and National Security Advisor, Ajit Doval stressed on the need to use greater technology to fight the naxalite problem.