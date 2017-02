ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ : ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಡೆಗೂ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಿ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯೇ ಸುನಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 13:32 [IST]

English summary

Actress kidnap and molestation : Main accused Pulsar Suni has been arrested by Kerala police in Ernaculam. Pulsar Suni had teamed up with some people and executed this horrifying act with perfection.