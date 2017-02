ನಟಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ?

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ವಿಜೇಶ್ ನನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 11:57 [IST]

English summary

Actress Harassment case: Pulsar Suni taken to Coimbatore along with another accused Vijesh. A police team headed by K.G. Babu Kumar, Deputy Superintendent of Police, Aluva, arrived in Coimbatore in search of Mobilephone used for the crime.