ಮೋದಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ ಅವನಿ!

ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್ ಕಮ್ ನಟಿ ಅವನಿ ಮೋದಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 15:30 [IST]

English summary

Avani Modi, a model-actor created a huge uproar when she said ‘I am Narendra Modi’s daughter’. Later Avani calrified that she is a daughter of PM Modi just like every girl in Gujarat is.