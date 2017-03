ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿತೃವಿಯೋಗ

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ; ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 0:15 [IST]

Bollywood actor Suniel Shetty’s father Veerappa Shetty passed away late on Tuesday. Veerappa, 93, breathed his last at Breach Candy Hospital in Mumbai where he was admitted.