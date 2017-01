ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಪರಮ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ರಿಮಿ ಸೇನ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Actor Rimi Sen joins BJP ahead of upcoming assembly elections, says, "I am inspired by PM Modi and will fulfil all responsibilities given" pic.twitter.com/ySuyimZ0cR

English summary

Actor Rimi Sen today joined BJP ahead of upcoming Uttar Pradesh assembly elections 2017. I am inspired by PM Modi and will fulfill all responsibilities given she said after joining the party.