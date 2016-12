'ದ್ರೌಪದಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ರೂಪಾ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 18:14 [IST]

English summary

BJP MP Roopa Ganguly has been admitted to a private hospital in Kolkata with “blood clots” in the brain tissues on Friday.