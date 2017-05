ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ

ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಮಣಿಪುರದ ಇರೋಮ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಕುಠಿನೋ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೇ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲವಂತೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 8, 2017, 18:44 [IST]

English summary

Rights activist Irom Sharmila Chanu will marry her long-time British partner Desmond Coutinho in July.