ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ: ಶಶಿಕಲಾ- ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಉ.ಪ್ರ. ಚುನಾವಣೆ, ಅಂಧರ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್

ಭಾನುವಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅವರ ನಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 9:57 [IST]

English summary

As it was Sunday yesterday (Feb. 12) there was no holiday for news. From tip of India, Jammu and Kashmir to bottom of country Tamilnadu there was a waves of news. Among all those news, the victory of Indian blind cricket team in T20 World cup finals over Pakistan was a special one.