ದಢೂತಿ ಮಹಿಳೆ ಇಮಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್

ಇಮಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗುವುದಿರಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:02 [IST]

English summary

Less than three months after she was brought to Saifee hospital in Mumbai with much fanfare, the hospital has decided to shift Eman to Abu Dhabi.