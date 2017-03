ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆ, ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Law Commission has recommended that death penalty be abolished for all crimes. The commission however recommended that death penalty must remain for cases of terrorism. The same was informed by Hansraj Ahir, the Union Minister of State for Home Affairs in the Rajya Sabha.