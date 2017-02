ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಸಂಚು?

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವರನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 14:34 [IST]

English summary

The probe into the abduction and molestation of an actress from the Malayalam film industry is focusing on several aspects which includes a rivalry angle. The Inspector General of the Crime Branch, Dinendra Kashyap informed that they would be questioning several persons in the film industry.