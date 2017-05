ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೋಪಿಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಉಮರ್ ಫಯಾಜ್ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಾವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Abduction & murder of Lt. Ummer Fayaz by terrorists in Shopian is a dastardly act of cowardice. This young officer from J&K was a role model

Umar Fayaz, an Army officer, was found dead with multiple bullet injuries in Jammu and Kashmir's Shopian district on Tuesday evening. His bullet-riddled body was found in Hermain Chowk of the district.