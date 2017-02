ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಎಎಪಿ'ಯ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು

ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಎಪಿ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

English summary

After the success of ‘surveillance system’ in Delhi assembly elections, AAP plan to adopt the same thing here in Punjab assembly election 2017.