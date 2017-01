ಪಂಜಾಬ್: ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಎಪಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ!

ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಎಪಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಯುವ ಜನತೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದೆ.

English summary

For the Aam Aadmi Party, one manifesto for a state like Punjab is cliche and so they have four. Released at different intervals, the Aam Aadmi Party has seperate manifestos for farmers, Dalits, trade industry and youth of Punjab.