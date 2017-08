ದೆಹಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 28: ದೆಹಲಿಯ ಬವಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, 'ಮಿಷನ್ - 5000' ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಎಎಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಮ್ ಚಂದರ್ 59,886 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರೀ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 24,052 ಮತಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ವೇದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇವಲ 35,834 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸುರೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ 31,919 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾದರು.

Thanks to people of Bawana for showing confidence in AAP.



Congratulations Ram Chander Ji for winning election.#दिल्ली_के_दिल_में_केजरीवाल pic.twitter.com/KLOWhtWil0