ಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ!

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ(ಪಿಎಫ್ ) ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 11:08 [IST]

English summary

The Employees’ Provident Fund Organisation on Tuesday said Aadhaar was no longer compulsory for withdrawal claims under the Employees Pension Scheme, PTI reported.However, members submitting claims for pensions using form 10D will still be required to submit their UID details.