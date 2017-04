ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 15:44 [IST]

English summary

In a tragic incident a ship drown into one of the distributaries of Ganga river, Hooghly which flowes in West Bengal's Hooghly region. 3 people die and many people missing in the incident. Rescue operation is taking place.