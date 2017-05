ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜತೆ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕನ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ

ಅರುವಿಕ್ಕಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೆ ಎಸ್ ಶಬರಿನಾಥನ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಐಯ್ಯರ್ ರನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಂಥ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿ ನ ಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 19:11 [IST]

English summary

A Congress MLA in Kerala is all set to tie the knot with a woman IAS officer. K S Sabarinadhan, Congress MLA from Aruvikkara in Kerala announced his decision to wed Thiruvananthapuram sub-collector Divya S Iyer on his facebook page on Tuesday. The news of the unconventional couple is buzzing throughout the state.