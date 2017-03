ಪುಟಾಣಿ ಆರಾಧ್ಯ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ?

ಪುಣೆಯ ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಅಸಹಾಯಕ ಪಾಲಕರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆರಾಧ್ಯ ಯಾರು? ಆಕೆಯ ಪಾಲಕರು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ..?

English summary

Parents of a small child in Pune who is suffering from heart disease wrote a letter to PM Narendra Modi to help the child.