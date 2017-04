ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಓಕೆ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ

Story first published: Monday, April 24, 2017, 23:06 [IST]

English summary

The Supreme Court has cleared the plan submitted by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to fill lakhs of vacancies in the police force of India's most populous state.