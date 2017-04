ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಿಎಂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that "misconceptions" have been created about him simply because of his "saffron-clad" look and promised to win the hearts of "all sections" by spreading a new idiom of happiness and prosperity.