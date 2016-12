ನೋಟು ನಿಷೇಧ ನಂತರದ 9 ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!

ತೆರಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಅಗುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಲಾಕರ್ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ವಂತೆ. ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ... ಅದಿರಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ, ಬದಲಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ನೋಡಿಬರೋಣ.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 19:12 [IST]

As sudden as the demonetisation decision were numerous actions by the government on exchange, withdrawal and deposit of money. Regulations flip-flopped so often that they left people confused. Here is a list of wildly fluctuating government regulations